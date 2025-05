Francoforte (Germania), 12 mag. (LaPresse) – “Ppf è un investitore di lunga data in ProSiebenSat.1 e ha una profonda conoscenza del nostro business. Il consiglio di Amministrazione sostiene il crescente impegno di Ppf in ProSiebenSat.1, che si riflette nei termini dell’offerta, e apprezza il supporto di Ppf alla nostra strategia di trasformazione digitale”. Lo ha dichiarato Bert Habets, ceo di ProSiebenSat.1, dopo l’offerta pubblica del gruppo ceco Ppf per raggiungere fino al 29.99% del capitale sociale del gruppo mediatico tedesco. Dopo la pubblicazione del documento di offerta, si legge in una nota, “il consiglio di Gestione e il consiglio di Sorveglianza della società emetteranno ciascuno il proprio parere motivato, previsto dalla legge, sull’offerta annunciata da Ppf”.

