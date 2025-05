Milano, 12 mag. (LaPresse) – Dopo l’incontro con l’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu invierà dei negoziatori israeliani a Doha, in Qatar, per riprendere i colloqui su un accordo più ampio per il rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco. Lo ha riferito l’ufficio del primo ministro israeliano, come riporta il giornalista di Axios Barak Ravid.

