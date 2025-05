Milano, 12 mag. (LaPresse) – Hamas ha confermato di avere rilasciato l’ostaggio statunitense-israeliano Edan Alexander, precisando che la liberazione è avvenuta dopo negoziati con l’amministrazione Trump e che questo è un passo giunto dopo negoziati in cui Hamas ha dimostrato “grande flessibilità e positività”. “Negoziati seri porteranno al rilascio degli ostaggi, mentre il proseguimento dell’aggressione potrebbe ucciderli e prolungare le loro sofferenze. Siamo pronti a iniziare immediatamente i negoziati per raggiungere un accordo globale su un cessate il fuoco permanente e il ritiro dell’Idf”, dichiara il gruppo palestinese. Il soldato Alexander era stato rapito dalla sua base militare nel sud di Israele durante l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 che ha scatenato la guerra a Gaza. Hamas ha annunciato domenica che avrebbe liberato Edan Alexander come gesto di buona volontà nei confronti dell’amministrazione Trump. Il presidente Usa arriverà martedì in Medioriente, dove farà tappa in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti.

