Washington (Usa), 12 mag. (LaPresse) – “Abbiamo fermato una brutta guerra comemrciale, sono molto fiero”. Lo ha detto Donald Trump parlando alla Casa Bianca, riguardo alla tregua raggiunta tra India e Pakistan con la mediazione Usa. Il presidente ha affermato di avere usato la leva commerciale per persuadere le due nazioni: “se vi fermate faremo accordi commerciali con voi, se non vi fermate non faremo accordi commerciali”, ha detto.

