Roma, 12 mag. (LaPresse) – L’Atalanta batte 2-1 la Roma in un match valido per la 36esima giornata del campionato di Serie A e conquista matematicamente l’accesso alla prossima Champions League. Gli orobici infatti salgono a 71 punti diventando irraggiungibili per Juventus e Lazio, appaiate al quarto posto a quota 64 a due turni dal termine. La Roma invece resta ferma a quota 63. Apre le marcature Lookman al 9′. La squadra di Ranieri pareggia grazie a Cristante al 32′ ma al 76′ arriva la rete decisiva per l’Atalanta ad opera di Sulemana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata