Roma, 11 mag. (LaPresse) – “Come ha ripetutamente affermato il Presidente Trump, fermate le uccisioni! Prima un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni e, durante questo periodo, avviate discussioni di pace globali. Non il contrario”. Così su X l’inviato speciale Usa per l’Ucraina, Keith Kellogg, dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha proposto colloqui diretti con l’Ucraina in seguito alla richiesta di cessate il fuoco incondizionato per 30 giorni da parte della ‘coalizione dei volenterosi’ e di Kiev.

