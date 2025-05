Roma, 11 mag. (LaPresse) – “Il programma nucleare iraniano ha solide basi legali e normative”, “è uno dei diritti del popolo iraniano che non può essere negoziato o scambiato. L’arricchimento dell’uranio è una delle conquiste e degli onori della nazione iraniana, e per questo arricchimento è stato pagato un prezzo altissimo. Dietro questo risultato c’è il sangue dei nostri scienziati nucleari, e non è assolutamente negoziabile. Questa è stata la nostra posizione chiara e l’abbiamo sempre dichiarata”. Così il ministro degli Esteri iranino Abbas Araghchi, citato dall’agenzia Irna, prima del quarto round di colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti di oggi in Oman. “Abbiamo presentato alle parti avverse un piano che può garantire la natura pacifica del programma nucleare iraniano. Loro anche hanno presentato il loro piano, ma purtroppo stiamo assistendo a idee contraddittorie da parte loro”, ha aggiunto Araghchi.

