Roma, 11 mag. (LaPresse) – Funzionari di Hamas hanno dichiarato al quotidiano panarabo Asharq Al-Awsat di essersi offerti di raggiungere un accordo globale durante incontri avuti nei giorni scorsi con delegazioni egiziane e qatariote a Doha. Un alto funzionario del movimento ha spiegato che “abbiamo presentato una posizione scritta ai mediatori chiedendo l’adozione del pacchetto completo che prevede: di restituire immediatamente tutti gli ostaggi israeliani, vivi e morti, in cambio di un numero concordato di prigionieri palestinesi; cessate il fuoco permanente; ritiro delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza; la Striscia di Gaza amministrata da un organismo tecnico indipendente dotato di pieni poteri; concordare misure di sicurezza che garantiscano calma e stabilità per molti anni, fino al raggiungimento di un accordo politico; fornire aiuti umanitari e avviare la ricostruzione”. Il funzionario di Hamas ha affermato che le misure di sicurezza includono la custodia delle armi da parte di mediatori, la cessazione dell’addestramento militare, della produzione militare e dello scavo di tunnel, nonché la cessazione del contrabbando di armi nella Striscia di Gaza per tutta la durata del periodo di tregua.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata