Roma, 10 mag. (LaPresse) – “Abbiamo tenuto un incontro a cinque a Kiev con i leader europei: Ucraina, Francia, Germania, Regno Unito e Polonia. È particolarmente significativo che siano insieme a Kiev, in Ucraina, proprio in questi giorni, dato che questa settimana, in Europa, rendiamo omaggio ai vincitori sul nazismo e celebriamo la Festa dell’Europa. Tutto questo riguarda i valori e il rispetto per la vita umana, e quindi la sicurezza. È di sicurezza che abbiamo discusso oggi. Siamo tutti d’accordo sulla necessità di un cessate il fuoco: completo, incondizionato e sufficientemente lungo da rendere possibile una vera diplomazia. Siamo tutti d’accordo sul fatto che la guerra debba concludersi con una pace dignitosa. Stiamo lavorando insieme per garantire la sicurezza, duratura e affidabile”. Così su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

