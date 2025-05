Milano, 10 mag. (LaPresse) – La canzone ‘Faccetta nera’ è stata “diffusa da un altoparlante di un locale privato e non dall’impianto di servizio dell’Adunata” degli Alpini. Lo precisa l’Associazione Nazionale Alpini in merito al video finito sui social in cui la canzone del Ventennio fascista viene mandata ad alto volume dagli altoparlanti in strada mentre un gruppo di penne nere è riunito davanti a un locale in via Gramsci a Biella, dove è in corso l’Adunata nazionale.

