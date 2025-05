Milano, 10 mag. (LaPresse) – ‘Faccetta nera’ mandata ad alto volume dagli altoparlanti per strada e qualche saluto romano. È quanto si vede in un video, pubblicato sui social da ‘Il Biellese’ e da ‘La Stampa’ e che circola anche in chat locali, registrato nella serata di ieri da Biella, dove è in corso dal 9 all’11 maggio l’adunata nazionale degli Alpini. Le immagini ritraggono un gruppo di penne nere in via Gramsci mentre dagli altoparlanti parte la canzone ‘Faccetta nera’ ad alto volume.

