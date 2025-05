Roma, 9 mag. (LaPresse) – “Per il Regina Coeli di Papa Leone XIV, in piazza San Pietro prevediamo le stesse presenze (150mila, ndr) che si sono registrate ieri quando è stato eletto il nuovo Pontefice. Domenica ci sarà anche il Giubileo delle bande musicali a cui parteciperanno circa 130 bande musicali per cui erano già state previste 60mila presenze”. Così il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, dopo il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza che si è tenuto oggi pomeriggio in Prefettura a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata