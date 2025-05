Roma, 9 mag. (LaPresse) – “La macchina è già partita, è un lavoro in progressione. Per la cerimonia di intronizzazione di Papa Leone XIV, che avverrà domenica 18 maggio, sono attesi fino a 250mila fedeli, un numero più o meno in linea con quello registrato per le esequie di Papa Bergoglio. Martedì pomeriggio ci sarà un altro comitato, quando avremo dettagli in più sulle presenze delle autorità che parteciperanno. Dovremo predisporre delle attente misure di sicurezza”. Così il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, dopo il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza che si è tenuto oggi pomeriggio in Prefettura a Roma.

