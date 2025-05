Milano, 9 mag. (LaPresse) – Esplosioni sono state udite a Samba, nel Kashmir indiano, e diverse località dell’area sono in balckout totale. Lo riferisce il Times of India. La notizia giunge nel contesto delle tensioni fra India e Pakistan, dopo che mercoledì l’India ha attaccato con missili diversi obiettivi nel territorio del Pakistan in risposta al massacro di turisti avvenuto lo scorso 22 aprile a Pahalgam, nella parte del Kashmir controllata dall’India, per il quale Nuova Delhi accusa Islamabad, che però nega ogni coinvolgimento. Ieri l’India ha accusato il Pakistan di avere provato a colpire suoi obiettivi militari con droni e missili. “Da dove mi trovo si sentono ora rumori intermittenti di esplosioni, probabilmente artiglieria pesante”, ha scritto su X il governatore della regione di Jammu e Kashmir, Omar Abdullah, che ha lanciato “un appello accorato a tutti coloro che si trovano a Jammu e dintorni: rimanete lontani dalle strade, restate a casa o nel luogo più vicino dove potete stare comodamente nelle prossime ore. Ignorate i rumors, non diffondete notizie infondate o non verificate e supereremo insieme questo momento difficile”.

