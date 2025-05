Roma, 9 mag. (LaPresse) – Mads Pedersen si aggiudica la prima maglia rosa del Giro d’Italia dopo aver vinto la prima tappa (160 chilometri) che ha portato i corridori da Durazzo a Tirana, in Albania. Al traguardo il danese della Lidl-Trek ha preceduto Wout Van Aert (Team Visma-Lease a Bike) e Orluis Aular (Movistar team). Quarto posto per Francesco Busatto (Intermarché-Wanty). A meno di quattro chilometri dal traguardo brutta caduta per Mikel Landa (Soudal Quick-Step), che ha accusato dolori alla parte bassa della schiena, venendo portato via dai soccorsi. Per lui la corsa rosa dovrebbe finire qui.

