Francoforte (Germania), 9 mag. (LaPresse) – “Attualmente, in tutto il mondo ci sono Paesi desiderosi di collaborare, commerciare e collaborare con noi. Dal Messico al Mercosur, dalla Svizzera al Sudafrica, dall’India all’Indonesia, solo per citarne alcuni. Oggi abbiamo 76 accordi commerciali e il numero è in crescita. Saremmo lieti di annoverare tra questi anche gli Stati Uniti, ed è per questo che abbiamo avanzato un’offerta zero per zero, zero dazi su entrambe le sponde dell’Atlantico. Siamo pronti ad eliminare i dazi sui prodotti industriali. E come sapete, stiamo lavorando intensamente per trovare una soluzione negoziata alla questione tariffaria, una soluzione che sia equilibrata, giusta, reciprocamente vantaggiosa e che rafforzi entrambe le sponde dell’Atlantico. Ma se e dove i negoziati falliscono, agiremo ugualmente, ed è per questo che stiamo attualmente valutando una possibile lista di riequilibrio. In altre parole, tutti gli strumenti e le opzioni restano sul tavolo”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa con il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, a Bruxelles.

