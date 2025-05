Milano, 8 mag. (LaPresse) – “Nonostante l’annuncio del cessate il fuoco, le forze armate ucraine non hanno cessato le operazioni di combattimento contro le truppe russe. Hanno compiuto due tentativi di sfondare il confine di Stato della Federazione Russa nella regione di Kursk, nonché un attacco nella zona dell’insediamento di Dzerzhinsk nella Repubblica Popolare di Donetsk”. Lo afferma il ministero russo della Difesa, come riporta l’agenzia di stampa russa Interfax, aggiungendo che le truppe ucraine hanno violato il cessate il fuoco quasi 500 volte. La tregua di 72 ore è stata dichiarata unilateralmente dal presidente russo Vladimir Putin in coincidenza con le celebrazioni che si terranno a Mosca per l’80esimo anniversario della vittoria sul nazismo nella Seconda guerra mondiale. A marzo gli Stati Uniti hanno proposto una tregua di 30 giorni nella guerra, che l’Ucraina ha accettato, ma il Cremlino insiste per ottenere condizioni di cessate il fuoco più vicine alle sue esigenze.

