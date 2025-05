Milano, 8 mag. (LaPresse) – La Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino, ha approvato l’accordo sui minerali raggiunto da Kiev con gli Stati Uniti. “Il Parlamento ucraino ha ratificato lo storico accordo di partenariato economico tra l’Ucraina e gli Stati Uniti”, ha scritto su X la vicepremier ucraina, Yulia Svyrydenko, “questo documento non è solo un costrutto giuridico, ma costituisce il fondamento di un nuovo modello di interazione con un partner strategico fondamentale”. “La sicurezza deve andare di pari passo con l’economia. È così che gli Stati Uniti vedono le basi della cooperazione. È così che è costruito il nostro accordo di partenariato economico con l’America, in modo che vi siano tutte le opportunità per la cooperazione in materia di sicurezza”, afferma Svyrydenko.

