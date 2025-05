Francoforte (Germania), 8 mag. (LaPresse) – Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha parlato oggi telefonicamente con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che si è congratulato con il cancelliere per il suo insediamento. Lo rende noto l’ufficio della cancelleria, spiegando che Merz “ha ribadito la solidarietà della Germania all’Ucraina, che potrà contare sul sostegno del nuovo governo tedesco”. “Entrambi hanno convenuto che la Russia debba accettare un cessate il fuoco. Hanno elogiato gli sforzi di mediazione del presidente americano. Il cancelliere ha sottolineato che la Germania sostiene questi sforzi in stretta collaborazione con la Francia, il Regno Unito e i partner europei. Ciò include aiutare l’Ucraina a difendersi efficacemente dall’aggressione russa ed esercitare pressioni sulla Russia”. “Il cancelliere federale e il presidente ucraino hanno concordato di rimanere in stretto contatto”, conclude la nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata