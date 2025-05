Francoforte (Germania), 8 mag. (LaPresse) – Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha parlato al telefono con il presidente americano, Donald Trump. “Il presidente Trump si è congratulato con il cancelliere per il suo insediamento. Il cancelliere Merz ha assicurato al presidente americano che, 80 anni dopo la fine della seconda guerra mondiale, gli Usa restano un amico e un partner indispensabile della Germania”, rende noto l’ufficio della cancelleria tedesca. Nella conversazione, è stata affrontata la questione Ucraina. “Il presidente Trump e il cancelliere Merz hanno concordato di collaborare strettamente per porre fine alla guerra in Ucraina. Il cancelliere ha condiviso l’appello del presidente affinché si ponga rapidamente fine alle stragi in Ucraina. Ora la Russia deve accettare un cessate il fuoco per creare spazio per i negoziati. Trump ha affermato che avrebbe sostenuto fermamente gli sforzi della Germania, insieme a Francia, Gran Bretagna, Polonia e altri partner europei, per raggiungere una pace duratura”.

