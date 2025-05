Kiev (Ucraina), 8 mag. (LaPresse/AP) – Una donna è morta e altre 2 persone sono rimaste ferite durante raid russi nella regione di Sumy, nel nordest dell’Ucraina, nonostante sia scattata la tregua unilaterale di 72 ore dichiarata dal presidente russo Vladimir Putin in occasione delle celebrazioni a Mosca per l’80esimo anniversario della vittoria sulla Germania nazista nella Seconda guerra mondiale, la più importante festività laica russa. Lo riferiscono le autorità ucraine. Kiev ha insistito per un cessate il fuoco più lungo.

