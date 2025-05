Milano, 8 mag. (LaPresse) – Le relazioni fra Russia e Cina “hanno raggiunto il massimo livello di sviluppo nella storia dei rapporti fra i due Paesi”. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, che oggi ha ricevuto al Cremlino l’omologo cinese, Xi Jinping. Le relazioni “sono auto-sufficienti e non dipendono da fattori politici interni né dall’attuale situazione globale”, ha aggiunto Putin. “Vorrei sottolineare che Xi Jinping ed io stiamo mantenendo e continueremo a mantenere sotto costante controllo personale tutti gli aspetti più importanti del partenariato russo-cinese. Faremo tutto il necessario per approfondire la cooperazione sia nell’agenda bilaterale che in quella internazionale”, ha detto ancora secondo quanto riporta Interfax.

