Milano, 7 mag. (LaPresse) – Abusi, violenze sessuali e in alcuni casi anche stalking nei confronti di dottoresse e infermiere anche durante i turni di lavoro in ospedale, approfittando della sua posizione di primario e dell’essere un uomo “potente” con “conoscenze”. La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare un medico primario dell’ospedale civile di Piacenza per violenza sessuale aggravata e atti persecutori. Sono stati inoltre perquisiti i luoghi di lavoro del noto professionista. Le indagini sono state delegate alla Squadra Mobile di Piacenza e sono state svolte con intercettazioni telefoniche e ambientali da cui è emerso quello che gli investigatori hanno definito un “inquietante scenario” all’interno dell’Ospedale di Piacenza.

