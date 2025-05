Milano, 7 mag. (LaPresse/AP) – Sono saliti a 31 i morti in Pakistan per l’attacco con missili lanciato dall’India. È quanto riferisce il portavoce dell’esercito del Pakistan, il tenente generale Ahmed Sharif, precisando che 26 civili, fra cui donne e bambini, sono stati uccisi in diverse località del Paese e altri 5 civili sono morti lungo la Line of Control, cioè il confine de facto che divide la regione del Kashmir contesa fra India e Pakistan, a causa del fuoco delle forze indiane nella parte pakistana del Kashmir. Il portavoce ha aggiunto che il Pakistan ha risposto al fuoco in Kashmir e ha anche distrutto alcune postazioni indiane; secondo fonti mediche e di polizia indiane, è di almeno 7 civili morti e 30 feriti il bilancio nella parte indiana del Kashmir.

