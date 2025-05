Roma, 7 mag. (LaPresse) – “Le immagini degli scontri tra India e Pakistan sono estremamente dolorose. È in atto una crisi regionale che ha antiche motivazioni e picchi ricorrenti. Tutti speriamo che i contrasti possano al più presto sanarsi per via diplomatica, senza ulteriori incidenti e vittime”. Lo si apprende da fonti del Viminale. Proprio oggi il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha concluso una visita istituzionale in Pakistan, Paese oggetto di un attacco da parte dell’India. “Per il governo italiano la visita era irrinunciabile – proseguono le fonti -. Era importantissimo esserci e confermare gli impegni presi e firmare gli accordi predisposti grazie a lunghi mesi di lavoro preparatorio. Per entrambi i Paesi ne deriveranno benefici sul piano della sicurezza e del contrasto dei trafficanti di uomini. Non ci sono mai stati rischi per la delegazione italiana. Da parte delle autorità pakistane c’è stata una grandissima ospitalità e massima attenzione e disponibilità per metterci a nostro agio in ogni momento della visita. Con il governo pakistano contiamo di rafforzare progressivamente la collaborazione nel reciproco interesse”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata