Roma, 7 mag. (LaPresse) – Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha commentato la dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di ieri sera, secondo cui “21 ostaggi rimangono vivi a Gaza”, affermando che “sappiamo per certo che ce ne sono 21 vivi. Ce ne sono altri tre la cui vita è in dubbio – e la cosa certa è che sono 21”, come riporta Ynet. Netanyahu ha aggiunto: “Non rinunceremo a nessuno, nemmeno ai restanti tre”.

