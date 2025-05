Milano, 6 mag. (LaPresse) – Un uomo di circa 40 anni è stato ucciso probabilmente nelle prime ore del mattino a coltellate in una abitazione a Vigevano, in provincia di Pavia. Sul posto per le indagini i carabinieri coordinati dalla Procura: stretto riserbo da parte degli inquirenti sul contesto e il movente che sarebbe alla base dell’omicidio.

