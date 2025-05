Milano, 6 mag. (LaPresse) – “Penso che entro pochi mesi sarà possibile dichiarare ‘abbiamo vinto'”. Lo ha detto il ministro delle Finanze israeliano, Bezalel Smotrich, intervenendo a una conferenza, aggiungendo che “Gaza sarà completamente distrutta, i suoi cittadini saranno concentrati a sud dell’asse Morag e da lì partiranno in gran numero verso Paesi terzi”. Lo riferisce Channel 12. Ynet aggiunge che, alla domanda su come sarà la Striscia di Gaza tra 6 mesi, Smotrich ha risposto: “Non ci sarà più Hamas come entità funzionante, né militare, né civile, né governativa. Non ci sarà alcun organismo in grado di pagare gli stipendi o di gestire alcunché. L’intera popolazione sarà concentrata a sud dell’asse di Morag in uno spazio completamente sterile, dove non ci sarà Hamas”.

