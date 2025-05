Milano, 6 mag. (LaPresse) – Il presidente russo, Vladimir Putin, ha avuto un colloquio telefonico con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Lo riferisce il Cremlino, precisando che i due hanno discusso della situazione in Medioriente. “Durante la conversazione sono stati discussi vari aspetti della situazione nella regione mediorientale e le questioni attuali delle relazioni bilaterali”, riferisce il Cremlino, aggiungendo che i due si sono scambiati congratulazioni in occasione dell’80esimo anniversario della vittoria sul nazismo e hanno sottolineato la determinazione della Russia e di Israele a difendere la verità sugli eventi della Seconda guerra mondiale. Durante la conversazione tra i due leader, è stato sottolineato che la memoria degli eroi di guerra “è sacra sia in Russia che in Israele, dove il 9 maggio è anche festa nazionale”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata