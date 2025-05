Francoforte (Germania), 6 mag. (LaPresse) – Secondo le informazioni fornite dal gruppo parlamentare Cdu-Csu, oggi non si terrà alcun secondo turno di votazioni. Lo riporta Bild, spiegando che questo significa che oggi il leader della Cdu, Friedrich Merz, non potrà più ricoprire la carica di Cancelliere. Conferme in questo senso sono arrivate anche dal segretario generale della Cdu, Carsten Linnemann.

APPROFONDISCI LA NOTIZIA QUI

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata