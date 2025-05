Francoforte (Germania), 6 mag. (LaPresse) – “Il signor Merz dovrebbe dimettersi immediatamente. La strada per nuove elezioni nel nostro Paese deve essere spianata”. Lo ha dichiarato la leader dell’AfD, Alice Weidel, dopo che il leader della Cdu, Friedrich Merz, non ha ottenuto la maggioranza al Bundestag al primo turno per essere eletto cancelliere. “Come AfD, ci siamo proposti di rivoltare questo Paese come un calzino. Siamo pronti alla responsabilità di governo. E chiediamo che prevalga il buon senso”, ha affermato ancora Weidel.

