Washington (Usa), 6 mag. (LaPresse) – Washington e Pechino non sono al momenti impegnate in trattative commerciali. Lo ha detto il segretario Usa al tesoro, Scott Bessent, nel corso di un’audizione al Congresso. “Con la Cina non abbiamo ancora avviato negoziati”, ha dichiarato Bessent, nonostante il presidente Donald Trump abbia ripetutamente affermato che i negoziati erano stati avviati. “Quindi mi aspetto che si possa assistere a una riduzione sostanziale dei dazi che ci vengono imposti, così come delle barriere non tariffarie, della manipolazione valutaria e dei sussidi sia al lavoro che agli investimenti di capitale”, ha aggiunto Bessent, riferendo che già a partire da “questa settimana” potrebbero essere annunciati accordi commerciali con altri Paesi.

