Milano, 4 mag. (LaPresse) – “Forse non funzionerà nulla, forse è semplicemente impossibile. Bisogna capire che qui (tra l’Ucraina e la Russia, ndr) c’è un odio enorme”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un’intervista rilasciata al programma ‘Meet the Press’ della Nbc News, alla domanda su un possibile accordo di pace. “Arriverà un momento in cui dirò: ‘Va bene, vai avanti, continua a fare lo stupido.’ A volte ci sono vicino, e poi succede qualcosa di positivo”, ha aggiunto. Sull’accordo sui minerali firmato tra Kiev e Washington Trump ha sottolineato: “Penso che ci siamo avvicinati a una parte, anche se forse non così tanto all’altra. Vedremo. Non vorrei specificare a quale parte siamo più vicini in questo momento. Ma abbiamo raggiunto un accordo che è vantaggioso per gli americani”.

