Milano, 4 mag. (LaPresse) – “Miei cari fratelli e sorelle di qui e di ogni dove, insieme abbiamo scritto la storia oggi. Ci stiamo avvicinando a un risultato eccezionale, ben oltre ciò che ci presentano le televisioni del sistema, che finora hanno saputo solo fomentare ostinatamente la divisione, spargere veleno e distorcere tutto ciò che abbiamo detto. Ovvero, hanno fatto ciò che sapevano fare meglio, diffondere menzogne. Mi congratulo con voi, siete vincitori! Oggi il popolo rumeno ha votato! Oggi il popolo rumeno ha parlato! È ora di farsi sentire”. È quanto ha affermato il candidato di estrema destra George Simion, in un video girato dal suo ufficio e pubblicato sui social. Gli exit poll lo danno in testa al primo turno delle elezioni presidenziali in Romania con circa il 33% dei voti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata