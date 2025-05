Milano, 4 mag. (LaPresse) – I ribelli Houthi nello Yemen hanno minacciato di imporre un “blocco aereo totale” a Israele, trasformando gli aeroporti israeliani in bersagli, dopo l’attacco di questa mattina all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. “Le forze yemenite invitano tutte le compagnie aeree internazionali a tenere in considerazione quanto affermato in questa dichiarazione, dal momento del suo annuncio e della sua pubblicazione, e a cancellare tutti i voli verso gli aeroporti nemici, al fine di garantire la sicurezza dei loro aerei e dei passeggeri”, si legge in una dichiarazione degli Houthi. Lo riporta Ynet.

