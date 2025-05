Milano, 3 mag. (LaPresse) – Hamas ha pubblicato un video dell’ostaggio Maxim Herkin. Si tratta del secondo filmato che lo riguarda, dopo quello reso pubblico il mese scorso in cui lo si vedeva insieme a un altro ostaggio. In questo video Herkin sembra bendato. Le Brigate al-Qassam, il braccio armato di Hamas, ha diffuso il video affermando che il prigioniero si trova in un tunnel e che è ferito a causa dei bombardamenti dell’esercito israeliano.

