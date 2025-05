Milano, 2 mag. (LaPresse) – “Molti dei nostri alleati e amici celebrano l’8 maggio come Giorno della Vittoria, ma noi abbiamo fatto di gran lunga più di qualsiasi altro Paese nel portare a termine la Seconda Guerra Mondiale. Con la presente, rinomino l’8 maggio come Giorno della Vittoria per la Seconda Guerra Mondiale e l’11 novembre come Giorno della Vittoria per la Prima Guerra Mondiale”. Lo scrive il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un post su Truth. “Abbiamo vinto entrambe le guerre, nessuno è stato vicino a noi in termini di forza, coraggio o brillantezza militare, ma non festeggiamo mai nulla. Questo perché non abbiamo più leader che sappiano come farlo! Ricominceremo a festeggiare le nostre vittorie!”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata