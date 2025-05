Francoforte (Germania), 2 mag. (LaPresse) – “Nell’incidente sono rimaste ferite in modo lieve cinque persone e tre in modo grave. Tra i feriti gravi, una donna di 46 anni è morta in ospedale a causa delle ferite riportate”. Lo ha comunicato la polizia di Stoccarda, dopo che un’auto ha travolto i pedoni nel centro della città. La polizia ha poi confermato che: “L’autista è stato arrestato sul posto” e che “allo stato attuale delle indagini, non ci sono prove che facciano pensare a un atto di violenza deliberato o a un’aggressione”. “Per questo motivo la polizia di Stoccarda ritiene che si sia trattato di un tragico incidente stradale. Tuttavia, i retroscena dell’intero incidente sono oggetto di approfondite indagini tuttora in corso. È stato coinvolto anche un esperto”, hanno spiegato ancora le forze dell’ordine. Secondo Swr, tra i feriti ci sarebbe anche un bambino piccolo. Sempre secondo l’emittente, che cita fonti di sicurezza, l’uomo di 42 anni arrestato è un cittadino tedesco.

