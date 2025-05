Roma, 2 mag. (LaPresse) – Busta paga più pesante a giugno per i dipendenti pubblici: arriverà infatti quanto dovuto per effetto del taglio del cuneo, arretrati compresi, per un importo medio di quasi 500 euro. Nel cedolino del prossimo mese, come anticipato da Repubblica e confermato dal Mef, arriverà dunque l’aumento previsto dal taglio del cuneo, circa 80 euro di media al mese, ma anche gli arretrati dei primi 5 mesi dell’anno, quindi altri 400 euro.

