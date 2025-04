Roma, 30 apr. (LaPresse) – “C’è ancora tanto da fare anche, forse soprattutto, sul fronte della sicurezza sul lavoro. Anche negli ultimi giorni nuove vittime, nuovi infortuni. Non si può morire così. Voglio approfittare per rinnovare il cordoglio e la vicinanza ai familiari delle vittime, ma sono consapevole che il cordoglio non basta. Bisogna continuare ad agire”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video diffuso via social al termine del Cdm. “Di fronte a questo fenomeno, come ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non sono tollerabili né indifferenza né rassegnazione”, sottolinea la premier.

