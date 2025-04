Francoforte (Germania), 30 apr. (LaPresse) – Dopo Cdu e Csu, anche l’Spd ha approvato l’accordo di coalizione per la formazione del futuro governo tedesco. La maggioranza dei membri ha votato a favore, riporta Der Spiegel citando fonti del partito. Secondo i risultati, ha partecipato il 56 percento dei membri e il consenso verso la coalizione è stato dell’84,6 percento. L’Spd aveva chiesto alla sua base di approvare l’accordo di coalizione di 144 pagine. I membri del partito socialdemocratico hanno avuto 15 giorni per farlo ed era richiesta una soglia di partecipazione di almeno il 20 per cento. Per l’Unione l’approvazione è stata più facile: lunedì la direzione della Csu e un piccolo congresso della Cdu hanno approvato l’accordo di coalizione intitolato ‘Responsabilità per la Germania’.

