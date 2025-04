Milano, 29 apr. (LaPresse) – “Il confronto tra le parti sociali, il dialogo favorito dalle istituzioni, è stato nella nostra storia – con intese dal valore epocale – un volano di progresso civile, sociale, economico. Il dialogo tra imprese e sindacati ha molti ambiti in cui può svilupparsi. Conviene sempre investire nel dialogo, aiuta a raggiungere mete di progresso, come è stato con l’invenzione, nel secolo scorso, dello Stato sociale. È questo un tema fondamentale nell’agenda pubblica”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita all’azienda BSP Pharmaceuticals di Latina, in occasione della celebrazione della Festa del lavoro.

