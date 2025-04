Francoforte (Germania), 28 apr. (LaPresse) – “Un aumento della spesa per la difesa è essenziale. Pertanto, il 19 marzo, la Commissione europea ha proposto un’attivazione coordinata della clausola di salvaguardia nazionale del Patto di stabilità e crescita. Possiamo confermare che la Germania ha richiesto l’attivazione della clausola di salvaguardia nazionale (Nec) per il periodo 2025-2028”. Lo ha detto a LaPresse una portavoce del ministero delle Finanze tedesco, in merito alla richiesta di attivazione alla Commissione Ue della clausola di salvaguardia per l’esenzione dai limiti di spesa del Patto di stabilità. “Ciò consentirà di aumentare la spesa per la difesa nazionale, mantenendo al contempo la sostenibilità fiscale”, ha sottolineato la portavoce del ministero delle Finanze tedesco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata