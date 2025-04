Milano, 28 apr. (LaPresse) – “Se la Russia vuole davvero la pace, deve cessare immediatamente il fuoco. Perché aspettare fino all’8 maggio? Se è possibile cessare il fuoco adesso e per un periodo di 30 giorni, allora si tratta di una misura reale, non solo di una parata”. È quanto scrive in un post sul social X il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha, dopo l’annuncio da parte del presidente russo Vladimir Putin di una tregua di 3 giorni in Ucraina. “L’Ucraina è pronta a sostenere un cessate il fuoco duraturo, stabile e completo. Ed è proprio questo che proponiamo costantemente, per almeno 30 giorni”, ha aggiunto.

