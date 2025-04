Francoforte (Germania), 28 apr. (LaPresse) – “Non voglio una guerra commerciale con gli Stati Uniti”. Lo ha detto il leader della Cdu e cancelliere in pectore, Friedrich Merz, durate il suo intervento al Parteitag dei conservatori per la votazione del patto di coalizione con l’Spd. Merz ha ribadito l’impegno per un “mercato aperto”, sottolineando che “si può trasformare l’attuale crisi commerciale in una grande opportunità per l’America e l’Europa”.

