Roma, 26 apr. (LaPresse) – “Da domani Santa Maria Maggiore dovrà essere in qualche modo preservata al pari di piazza San Pietro per quell’afflusso straordinario di persone che ci sarà da qui in futuro per visitare la tomba del Santo Padre”, “le autorità sono già al lavoro”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo allo speciale del TG5 sulle esequie di Papa Francesco.

