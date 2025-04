Roma, 26 apr. (LaPresse) – “Il prossimo Papa italiano? È tutto aperto. Non è una questione di lingua, Paese o cultura. Non è questione che sia conservatore o progressista. È una questione di credibilità e di dialogo. Deve aver chiara l’importanza del Vangelo in tutto il mondo. Deve avere una visione universale” come Francesco che “dava questi impulsi e il nuovo Papa dovrebbe essere in questo solco di credibilità. Deve sapere comunicare con la gente. È una questione di guardare il Vangelo”. Lo ha detto il cardinale Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco, in un incontro coi giornalisti a Villa Mater Dei a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata