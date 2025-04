Roma, 21 apr. (LaPresse) – “Abbiamo già istituito il divieto di sorvolo. Ancora non c’è l’ufficialità della data dei funerali, quindi ci riuniremo fino alla fine dell’evento tutti i giorni alle 18 per fare il punto della situazione e gestire in sicurezza gli eventi. Ci saranno dei grandi numeri da gestire anche per la concomitanza con il giubileo degli adolescenti, a cui sono previsti ben oltre 100mila ragazzi”. Così il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, al termine del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza che si è tenuto questa sera in Prefettura a Roma. Il Prefetto Giannini ha poi aggiunto: “Al momento non abbiamo la stima dei fedeli che arriveranno per i funerali del Papa. Siccome ci sono state delle tensioni, mi sento di fare un richiamo a tutti a che tutto si svolga come deve essere per quanto riguarda il 25 aprile che è una giornata importante per il nostro Paese. C’è la necessità anche in questo momento di una celebrazione che non porti a contrasto. Il piano di sicurezza importante c’è già per il Giubileo e sarà ulteriormente rafforzato. Una volta che sapremo esattamente gli orari e la stima delle persone che parteciperanno potremmo predisporre i servizi”, ha concluso il Prefetto Giannini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata