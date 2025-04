Milano, 21 apr. (LaPresse/AP) – Il leader spirituale tibetano Dalai Lama ha offerto preghiere e condoglianze per Papa Francesco ai suoi fratelli spirituali, alle sorelle e ai seguaci in tutto il mondo. In una lettera ha affermato che il Pontefice, morto questa mattina, si è dedicato al servizio degli altri, “rivelando costantemente con le sue azioni come vivere una vita semplice ma significativa. Il miglior tributo che possiamo rendergli è quello di essere persone di cuore, al servizio degli altri ovunque e in qualunque modo possibile”.

