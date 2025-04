Milano, 20 apr. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin non ha dato alcun ordine di prorogare la ‘tregua di Pasqua’ in Ucraina, la cui scadenza è fissata alla mezzanotte di oggi (le 23 in Italia). Lo ha riferito il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Tass.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata